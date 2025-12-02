Über den Tellerrand geschaut: Schöffentag im Landgerichtsbezirk Schweinfurt
SCHWEINFURT / OERLENBACH – Landgerichtspräsident Franz Truppei lud die Schöffinnen und Schöffen des Landgerichtsbezirks Schweinfurt (einschließlich der Amtsgerichte Schweinfurt, Bad Neustadt a.d. Saale und Bad Kissingen) am 26. November 2025 zu einem „Schöffentag“ in das Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Oerlenbach ein, um ihr ehrenamtliches Engagement zu würdigen.
Rund hundert Schöffinnen und Schöffen folgten der Einladung, um sich unter dem Titel „Die Bundespolizei im Gefüge der inneren Sicherheit“ über die Aufgaben und die Ausbildung der jungen Polizeianwärter zu informieren.
Würdigung des Ehrenamts und rechtsstaatliche Grundsätze
In seiner Begrüßung dankte Truppei den Schöffinnen und Schöffen für ihren Einsatz. Er hob hervor, wie schwierig es sei, sich in einem Gerichtsverfahren an die Wahrheit heranzuarbeiten, um zu gerechten Urteilen zu gelangen. Er betonte, dass populistische Parolen wie „kurzen Prozess machen“ oder das „gesunde Rechtsempfinden“ kein Maßstab für ein rechtsstaatliches Verfahren sein dürfen. Truppei verwies auf die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse vor achtzig Jahren als vorbildhaft dafür, dass der Weg der Rechtsstaatlichkeit niemals verlassen werden dürfe.
Einblick in die Bundespolizei
Thorsten Krug, Pressesprecher der Ausbildungseinrichtung, erläuterte die vielfältigen Einsatzbereiche der aus dem Bundesgrenzschutz hervorgegangenen Bundespolizei:
-
Grenzschutz zu Wasser und zu Land
-
Bahn- und Luftsicherheit
-
Objektschutz, Kriminalitätsbekämpfung
-
Internationale Aufgaben zur Eindämmung illegaler Migration
Besonders anschaulich war der Blick in die Schulungsbereiche der Ausbildungseinrichtung, wo Ausbilder bereitwillig Fragen der Laienrichter beantworteten.
Praktische Einblicke
-
Einsatztraining: In der Abteilung Einsatztraining werden spezielle „Kulissen“ wie ein Original-Zugabteil oder eine Flugkabine genutzt, um Aktionen realitätsnah zu üben.
-
Szenario-Vorführung: Eine praktische Vorführung zeigte die begleitete Rückführung einer ausreisepflichtigen Person per Flugzeug und vermittelte ein anschauliches Bild der Bewältigung einer konfliktreichen Einsatzlage.
-
Ausrüstung: Die Präsentation der speziellen bundespolizeilichen Bewaffnung und die Besichtigung der Schießanlage, in der Polizeianwärter durch Simulationen an den Schusswaffengebrauch herangeführt werden, stießen auf großes Interesse.
Die Besucher waren sich einig, dass es ein informativer Nachmittag war, der einen nicht alltäglichen Blick über den justiziellen Tellerrand bot.
