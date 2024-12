Über die Feiertage: Geänderte Öffnungszeiten im Landratsamt Haßberge

HASSBERGE – Das Landratsamt Haßberge mit allen Dienststellen ist am 23. und 24. Dezember (Heiligabend) sowie am 31. Dezember (Silvester) geschlossen. Am Freitag, 27. Dezember, und Montag, 30. Dezember, ist das Landratsamt mit seinen Dienststellen wie gewohnt geöffnet.

Das Kreisabfallzentrum in Wonfurt ist ebenfalls am 24. Dezember sowie am 31. Dezember geschlossen. Am 23. Dezember, 27. Dezember und 30. Dezember sind die Öffnungszeiten wie gewohnt von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 12.45 bis 16.00 Uhr.