Über die Landarztquote zum Medizinstudium

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026
BAD KISSINGEN – Die GesundheitsregionPLUS informiert am 18. März von 17:00 bis 18:30 Uhr im Café Ilse über alternative Wege zum Medizinstudium abseits des strengen Numerus Clausus. Durch die bayerische Landarztquote werden bis zu acht Prozent der Studienplätze an Bewerber vergeben, die sich verpflichten, später als Hausärzte im ländlichen Raum zu arbeiten.

In der Grabengasse 3 erfahren Interessierte alles über das zweistufige Auswahlverfahren und die besonderen Bedingungen, die an diesen Studienweg geknüpft sind. Neben theoretischen Fakten bietet der Abend praxisnahe Einblicke: Der Medizinstudent Jan Brettschneider berichtet von seinen persönlichen Erfahrungen, während Experten wie Ramona Nürnberger vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie der Allgemeinmediziner Dr. Ewald Schlereth für Fachfragen bereitstehen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, erfordert jedoch aufgrund der Planung eine verbindliche Anmeldung bis spätestens 13. März. Diese kannst du online über das Formularportal des Landratsamtes Bad Kissingen unter der Adresse formulare.lrakg.de/formcycle/form/alias/1/Infoabend_Medizinstudium/ vornehmen.

