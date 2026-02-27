Auto IU

Überfahrenes Tier mitgenommen – Das ist Jagdwilderei

27. Februar 2026Letztes Update 27. Februar 2026
Foto: 2fly4
HENDUNGEN IM LANDKREIS RHOEN-GRABFELD – Nach einem Wildunfall auf der Kreisstraße NES 39 zwischen Bahra und Hendungen am Dienstagmittag hat ein bislang unbekannter Täter das getötete Tier unberechtigt von der Unfallstelle mitgenommen.

Da das Aneignen von verunfalltem Wild ohne Erlaubnis des Jagdberechtigten strafbar ist, hat die Polizei Mellrichstadt nun Ermittlungen wegen Jagdwilderei eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Tieres oder zu der Person geben können, die das Wild abtransportiert hat, sich zu melden. Informationen nimmst du bitte direkt mit der Polizeiinspektion Mellrichstadt unter der Telefonnummer 09776/806-0 auf. Jede Beobachtung im Bereich der Unfallstelle zwischen Bahra und Hendungen kann für die Klärung des Falls von Bedeutung sein.

