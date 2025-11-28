Überfall auf einen 90-Jährigen – Polizei sucht Zeugen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung
MAINBERNHEIM, LKR. KITZINGEN – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 02:30 Uhr, wurde ein 90-jähriger deutscher Rentner in seinem Einfamilienhaus Am Oberen Bühl überfallen und dabei verletzt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und eine Ermittlungskommission eingerichtet. Es laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen und eine Nachbarschaftsbefragung durch die Bayerische Bereitschaftspolizei.
Der genaue Tathergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Der Täter konnte durch den Geschädigten wie folgt beschrieben werden:
-
Männlich, circa 180 cm groß
-
Zur Tatzeit komplett weiß gekleidet
-
Trug Handschuhe
Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe und nimmt Hinweise unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.
Fragen an die Zeugen
Wer sachdienliche Hinweise zur Klärung des Falles geben kann, wird gebeten, sich zu melden. Insbesondere sind folgende Beobachtungen relevant:
-
Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Mainbernheim gesehen?
-
Wer hat in den letzten Tagen Verdächtiges im Bereich Mainbernheim beobachtet?
-
Wem sind eine oder mehrere verdächtige Personen aufgefallen, die sich zur Tatzeit im Bereich aufhielten?
-
Wer hat im Umkreis des Tatortes Kameras an seinem Grundstück verbaut?
-
Wer hat in Tatortnähe einen PKW mit verbauter Dashcam geparkt?
