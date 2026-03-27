Überfall auf Lkw-Fahrer in Wiesentheid: Sattelanhänger entwendet
WIESENTHEID / LANDKREIS KITZINGEN – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein 25-jähriger Kraftfahrer in der Industriestraße Opfer eines gewaltsamen Übergriffs geworden. Drei bislang unbekannte Täter überwältigten den Mann, setzten Reizgas ein und entwendeten anschließend einen abgekoppelten Sattelanhänger. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.
Gegen 21:00 Uhr stellte der weißrussische Staatsangehörige seine Sattelzugmaschine ab. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde er kurz darauf von drei Männern körperlich angegriffen, mit Pfefferspray besprüht und gefesselt. Die Unbekannten sollen den Fahrer zudem mit einer Schusswaffe bedroht haben. Während der 25-Jährige wehrlos war, koppelten die Täter den Sattelanhänger ab und flüchteten mit der Beute.
Beschreibung des Raubgutes
Bei dem entwendeten Fahrzeugteil handelt es sich um einen grauen Planenauflieger mit polnischer Zulassung. Besonders auffällig ist eine große blau-rote Aufschrift auf der Plane. Der Beuteschaden wird nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich angesiedelt.
Der leicht verletzte Fahrer konnte sich gegen 02:00 Uhr selbst aus seiner Fesselung befreien und den Notruf absetzen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Kitzinger Polizei konnten weder die Täter noch der Anhänger im Nahbereich festgestellt werden.
Zeugenaufruf der Kriminalpolizei
Die Ermittler suchen nun nach Personen, die im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 02:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in der Industriestraße gemacht haben.
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Verdächtige Fahrzeuge: Haben Sie Zugmaschinen beobachtet, die zum fraglichen Zeitpunkt im Bereich der Industriestraße rangiert haben?
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Personenbeschreibung: Zu den Tätern ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um drei dunkelhäutige Männer handelte.
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Vorfeld: Waren bereits vor 21:00 Uhr Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich auffällig?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegen.
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