Überfall in den frühen Morgenstunden: Autokurier in Heidingsfeld überwältigt – Kripo sucht Zeugen
WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – Ein brutaler Überfall auf einen Paketlieferanten hält die Kriminalpolizei Würzburg in Atem. In den frühen Morgenstunden des Samstags wurde ein junger Kurierfahrer in der Winterhäuser Straße von einer Gruppe maskierter Männer attackiert und überwältigt. Die Täter plünderten daraufhin sowohl den Lieferwagen als auch das Firmengebäude und flüchteten mit einem Fluchtfahrzeug. Die Ermittler setzen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Der Überfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 04:10 Uhr, als die meisten Anwohner noch schliefen.
In den Hinterhalt gelockt: Maskierte Bande schlägt bei Anlieferung zu
Ein 26-jähriger rumänischer Kurierfahrer war zu diesem Zeitpunkt gerade dabei, Pakete bei einer Firma in der Winterhäuser Straße anzuliefern. Völlig unvermittelt wurde der junge Mann von mehreren Unbekannten angegriffen und überwältigt.
Die Täter nutzten die Wehrlosigkeit des Fahrers skrupellos aus: Sie entwendeten in aller Eile eine noch unbestimmte Anzahl an Paketen direkt aus dem Zustellfahrzeug sowie aus dem bereits geöffneten Firmengebäude. Anschließend flüchteten die Männer zu einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug und rasten in Richtung der Hauptverkehrsachse der Winterhäuser Straße davon.
Wie hoch der entstandene Beuteschaden ist und welcher Inhalt sich in den geraubten Paketen befand, ist derzeit noch Gegenstand der intensiven Ermittlungen.
Täterbeschreibung der Kriminalpolizei
Der geschockte Kurierfahrer konnte die Angreifer trotz der Dunkelheit und der Schnelligkeit der Tat wie folgt beschreiben:
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Alter: Alle Beteiligten werden auf etwa 20 bis 30 Jahre geschätzt.
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Bekleidung: Die Gruppe war komplett dunkel gekleidet.
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Maskierung: Alle Männer waren vermummt und trugen zudem Handschuhe.
Zeugenaufruf: Kripo Würzburg hat wichtige Fragen an Anwohner
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Sachbearbeitung übernommen und hofft, dass Zeugen in den frühen Morgenstunden des Samstags verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Die Ermittler wenden sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:
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Wer hat am Samstag zwischen 04:10 Uhr und 04:30 Uhr verdächtige Beobachtungen oder Geräusche in der Winterhäuser Straße gemacht?
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Wem ist in den frühen Morgenstunden ein Fahrzeug aufgefallen, das mit vier bis fünf Männern besetzt war oder sich ungewöhnlich schnell vom Tatort entfernt hat?
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Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtwagen geben?
Kontakt für Hinweise: Informationen nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegen.
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