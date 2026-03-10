Auto IU

Überholmanöver bei Gegenverkehr – Mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

Überholmanöver bei Gegenverkehr – Mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht
Symbolbild: 2fly4
BISCHOFSHEIM IN DER RHÖN IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Am Freitagvormittag gegen 10:25 Uhr hat ein Motorradfahrer auf der B279 durch riskante Überholmanöver andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Fahrer war von Gersfeld in Richtung Bad Neustadt unterwegs und überholte zwischen Oberweißenbrunn und Frankenheim zwei Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs.

Nach Zeugenaussagen musste ein entgegenkommender weißer VW stark abbremsen und auf das Bankett ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine Streifenbesatzung der Polizei Bad Neustadt konnte den Motorradfahrer kurze Zeit später anhalten und kontrollieren. Die Beamten haben Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Du solltest dich bei der Polizei melden, falls du zur genannten Zeit in diesem Bereich unterwegs warst oder gefährdet wurdest. Insbesondere der Fahrer des weißen VW wird als wichtiger Zeuge gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

