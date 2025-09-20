Überholmanöver führt zu schwerem Verkehrsunfall – Schneller Ermittlungserfolg

REMLINGEN, LKR. WÜRZBURG – Am Donnerstagnachmittag führte das Überholmanöver eines Motorradfahrers auf der B 8 bei Remlingen zu einer seitlichen Berührung mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der Fahrer erlitt schwerste Beinverletzungen. Durch sofort eingeleitete Ermittlungen der Polizei konnte der flüchtige Unfallverursacher schnell ausgemacht werden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen überholte am Donnerstag, gegen 16:15 Uhr, der 58-jährige Fahrer eines Motorrads mehrere Fahrzeuge auf der B 8 zwischen Remlingen und Erlenbach. Im Bereich einer leichten Linkskurve kam ihm während seines Überholmanövers ein 33-Jähriger, ebenfalls auf einem Motorrad, entgegen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zu einer seitlichen Berührung zwischen den beiden Zweirädern. Der 33-jährige Motorradfahrer konnte zwar noch selbstständig anhalten, erlitt allerdings massive Beinverletzungen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Durch die Polizei Würzburg-Land und die Unfallfluchtfahndung der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried wurden die Ermittlungen übernommen. Aufgrund der schwerwiegenden Verletzungen des geschädigten Motorradfahrers wurde außerdem auch ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.

Insbesondere durch die umgehend durchgeführten Nachforschungen der Unfallfluchtfahnder, konnte bereits am Freitagmorgen das Fahrzeug und der flüchtige Verursacher ermittelt werden.

Der 58-jährige Baden-Württemberger muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten.