Überholmanöver trotz Gegenverkehr – Polizei beschlagnahmt Führerschein

ELFERSHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN – Eine 81-jährige Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 287 trotz Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge überholt und dadurch einen Unfall verursacht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und beschlagnahmte den Führerschein der Frau.

Gegen 14:30 Uhr war die 81-Jährige mit ihrem BMW auf der B 287 von Trimberg in Richtung Euerdorf unterwegs. Trotz eines entgegenkommenden Fahrzeugs setzte sie zum Überholen von fünf vorausfahrenden Fahrzeugen, darunter einem Lastwagen, an.

Die 82-jährige Fahrerin eines entgegenkommenden Opel erkannte die gefährliche Situation rechtzeitig und wich ins Bankett aus. Dadurch konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Lediglich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge wurden beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

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Nach der Befragung mehrerer Zeugen nahmen die Polizeibeamten Ermittlungen auf. Die Unfallverursacherin zeigte sich hinsichtlich ihrer Fahrweise uneinsichtig und relativierte ihr Verhalten.

Die Frau muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Ihr Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt. Damit darf sie ab sofort keine Fahrzeuge mehr führen, für die eine Fahrerlaubnis erforderlich ist.

Bei beiden Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.