Überholversuch endet in Frontalzusammenstoß: Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

KREUZWERTHEIM, LKR. MAIN-SPESSART – Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2315 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Gegen 17:00 Uhr war ein 33-jähriger Opel-Fahrer auf der Staatsstraße von Kreuzwertheim in Richtung Hasloch unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve setzte er laut ersten Erkenntnissen zum Überholen eines vorausfahrenden Sattelzugs an. Dabei übersah er offenbar den herannahenden Gegenverkehr.

Eine entgegenkommende VW-Fahrerin konnte noch rechtzeitig ausweichen, wurde jedoch seitlich vom Opel gestreift. Direkt hinter ihr fuhr eine 60-jährige Audi-Fahrerin, die nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte – es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem überholenden Opel. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert. Der Audi überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf der Fahrerseite zum Liegen.

Die beiden Fahrzeugführer erlitten schwere Verletzungen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Kreuzwertheim und Wertheim mussten beide aus den Fahrzeugen befreien. Sie wurden anschließend per Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht. Weitere am Unfall beteiligte Personen blieben unverletzt.

Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.