Überholvorgang führt zu Leitplankenkontakt – Unfallflucht
MARKTHEIDENFELD – Am Montagnachmittag kam es gegen 13:30 Uhr auf der MSP 45 (neue Mainbrücke) durch ein riskantes Überholmanöver eines unbekannten Motorradfahrers zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 22-jähriger Fahrer eines silbernen Opel Vectra musste an der Zufahrt zum Kreisverkehr (aus Marktheidenfeld kommend in Richtung Hafenlohr) nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und touchierte dabei die Leitplanke.
Das unbekannte Motorrad, bei dem es sich um eine Motocross- oder Supermoto-Maschine gehandelt haben soll, wurde von einem dunkel gekleideten Fahrer geführt. Dieser setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.
Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Die Polizei Marktheidenfeld ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09391/9841-0.
