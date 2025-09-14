Überholvorgang geht total schief und endet im Krankenhaus
MARKTBREIT – Ein 34-jähriger Kraftfahrer hat sich am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2418 schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann verlor nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte.
Der Unfall ereignete sich gegen 14:55 Uhr auf der Strecke von Marktbreit nach Obernbreit. Nachdem der Fahrer mehrere vorausfahrende Fahrzeuge überholt hatte, verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.
Die Polizei, die den Unfall aufnahm, bemerkte bei dem Mann Alkoholgeruch. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der schwer verletzte Fahrer wurde in eine Klinik eingeliefert. Die Polizei bittet Zeugen, die das Fahrverhalten des Mannes im genannten Bereich beobachtet oder sich durch ihn gefährdet gefühlt haben, sich bei der Polizei zu melden.
