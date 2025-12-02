Überholvorgang zwingt Gegenverkehr zum Bremsmanöver – Auffahrunfall im nachfolgenden Verkehr

MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Der Überholvorgang eines Verkehrsteilnehmers zwang den Gegenverkehr zu einem Bremsmanöver. Der nachfolgende Verkehr konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, weshalb es zu einem Auffahrunfall kam.

Auf der B 285 in Richtung Stockheim kam es am Montagmorgen, gegen 08:55 Uhr, zu einem Zwischenfall bei dem ein noch unbekanntes Fahrzeug einen vorausfahrenden Traktor überholte. Der entgegenkommende Verkehr musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stark abbremsen. Die 27-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vor ihr fahrenden Audi einer 49-Jährigen auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Der Fahrer des bislang unbekannten Fahrzeugs, welcher den Traktor zu knapp überholt hat und somit die Ursache für das Bremsmanöver der 49-Jährigen gesetzt hat, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Den ersten Erkenntnissen nach handelt es sich um weißes bzw. hellgraues Fahrzeug mit Hildburghausener Zulassung.

Die Polizei Mellrichstadt hat den Unfall vor Ort aufgenommen und ermittelt nun zu dem Flüchtigen.