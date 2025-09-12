Überlandwerk Rhön warnt erneut vor Betrugsanrufen – keine Daten am Telefon preisgeben
MELLRICHSTADT – Die Überlandwerk Rhön GmbH warnt ihre Kunden im Netzgebiet aktuell vor einer neuen Welle von Betrugsanrufen. Die Anrufer geben sich fälschlicherweise als Mitarbeitende des Unternehmens aus und versuchen, persönliche Daten wie Zählernummer, Adresse oder Vertragsinformationen zu erfragen. Ziel der Anrufe ist es, unbemerkt einen Anbieterwechsel einzuleiten.
Roland Göpfert, Geschäftsführer der Überlandwerk Rhön GmbH, betont ausdrücklich: „Wir möchten unsere Kunden sensibilisieren. Die Überlandwerk Rhön GmbH führt keine Werbeanrufe durch und fragt telefonisch niemals nach Zählernummern oder sensiblen Vertragsdaten.“
Verbraucher sollten deshalb niemals persönliche Daten wie Zählernummern oder Vertragsdetails am Telefon oder an der Haustür weitergeben. Mit Kenntnis dieser Daten können unseriöse Anbieter bestehende Stromverträge kündigen und einen Anbieterwechsel veranlassen. Im Zweifelsfall wird empfohlen, sich die Telefonnummer des Anrufers zu notieren und das Gespräch sofort zu beenden. Falls es bereits zu einem ungewollten Anbieterwechsel gekommen ist, können Kunden ihr gesetzliches Widerrufsrecht nutzen und den Widerruf fristgerecht direkt beim neuen Anbieter einreichen.
