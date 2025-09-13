Überraschend: Frank Firsching verstärkt das Team der SPD um OB-Kandidat Hofmann

SCHWEINFURT – Die Schweinfurter SPD überrascht mit einem weiteren prominenten Namen auf ihrer Stadtratsliste für die Kommunalwahl 2026. Nach der Kandidatur von Bürgermeisterin Sorya Lippert, dem Unternehmer Axel Feyh und der Kooperation mit Volt konnte Oberbürgermeisterkandidat Ralf Hofmann nun auch Frank Firsching für die Liste gewinnen.

Firsching gehört seit 2008 dem Schweinfurter Stadtrat an und gilt als einer der profiliertesten Kommunalpolitiker der Stadt. Sein Engagement gilt seit Jahrzehnten vor allem sozialen und industriepolitischen Themen.

„Eigentlich wollte ich kürzertreten und nicht mehr für den Stadtrat kandidieren. Aber nachdem OB-Kandidat Ralf Hofmann hartnäckig geblieben ist, konnte er mich davon überzeugen, dass es bei dieser Wahl um nichts Geringeres geht als um die Zukunft Schweinfurts. Ich will mithelfen, dass Ralf Hofmann Oberbürgermeister wird und im Stadtrat meine Stimme für eine wirksame Industriepolitik, sozialen Zusammenhalt und die Korrektur von Fehlern der bisherigen Stadtratsmehrheit erheben“, erklärt Firsching.

Ralf Hofmann unterstreicht die Bedeutung der Kandidatur: „Für die großen Aufgaben, die vor uns liegen, benötigen wir die besten Köpfe im Stadtrat. Frank Firsching gehört zweifelsfrei dazu, und ich bin sehr froh, dass er bereit ist, auf der SPD-Liste zu kandidieren. Damit setzen wir unseren Weg fort: über Parteigrenzen hinweg Persönlichkeiten von Format zu integrieren und den Wählerinnen und Wählern in Schweinfurt zu präsentieren.“