Überraschung kurz vor Weihnachten sorgt für strahlende Kinderaugen im Wildpark Schweinfurt: Auch 2024 verteilte die AOK Schweinfurt Geschenke

SCHWEINFURT – Wunschbäume in den Räumen der AOK-Geschäftsstellen der Region Main-Rhön sind seit Jahren eine beliebte Tradition. Dieses Jahr jedoch hat die AOK Schweinfurt die Geschenkaktion modernisiert und die Wunschzettel digitalisiert.

Gemeinsam mit dem Wildpark an den drei Eichen wurde die Aktion über Facebook organisiert. So konnten Eltern die Wunschzettel bequem von Zuhause aus ausfüllen und an der Verlosung teilnehmen, ohne persönlich in der AOK-Geschäftsstelle erscheinen zu müssen.

Knapp 200 Familien nahmen an der Verlosung teil, und 12 Kinder dürfen sich nun über Gutscheine im Wert von jeweils einer lokalen Buchhandlung, einem Spielwarengeschäft oder einem Sportgeschäft freuen. Diese Gutscheine ermöglichen es den Kindern, sich ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk selbst auszusuchen.

Die feierliche Übergabe der Gutscheine fand im Wildpark statt. Dort überreichte Frank Dünisch, Direktor der AOK Schweinfurt, die Preise gemeinsam mit dem beliebten AOK-Maskottchen Jolinchen. „Es freut mich, dass es heuer das erste Mal digital funktioniert hat und wir den Kindern so ein Funkeln in die Augen zaubern konnten. Umso schöner, dass es dieses Jahr in Kooperation mit dem Wildpark gelungen ist“, sagte Dünisch.

Die Aktion zeigt, wie Traditionen durch digitale Lösungen weitergeführt und gleichzeitig auf neue Weise zugänglich gemacht werden können. Sie verbindet soziale Verantwortung mit moderner Technologie und schafft besondere Momente für die teilnehmenden Familien.