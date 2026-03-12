Überregionale Vernetzung für Kulturschaffende
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Am Dienstag, den 17. März 2026, findet im Landratsamt Haßberge eine Informationsveranstaltung zum neuen „Kulturatlas Bayern“ statt. Die digitale Plattform, die derzeit von der Stiftung Kulturzukunft Bayern entwickelt wird, soll Kulturschaffenden aus dem gesamten Freistaat eine überregionale Vernetzung und einen intensiven Erfahrungsaustausch ermöglichen.
Du kannst bei dieser kostenlosen Veranstaltung erfahren, wie die Plattform Synergien schafft und beispielsweise eine umfassende Übersicht an Fördermöglichkeiten rund um das Thema Kultur bereitstellt. Ziel des Projekts ist es, dass Akteure gegenseitig von ihrem Wissen profitieren und die kulturelle Landschaft durch digitale Zusammenarbeit gestärkt wird.
Die Informationsveranstaltung beginnt um 18:00 Uhr in Raum 400 (Dachgeschoss) des Landratsamtes Haßberge am Herrenhof 1 in Haßfurt. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten.
Kontakt für die Anmeldung:
09521/27694
