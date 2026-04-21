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Überschlag auf regennasser Fahrbahn: Autofahrer bei Geiselwind verunglückt

21. April 2026Letztes Update 21. April 2026
Überschlag auf regennasser Fahrbahn: Autofahrer bei Geiselwind verunglückt
Symbolbild von G.C. auf Pixabay
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GEISELWIND – Am Sonntagmorgen hat ein 26-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2257 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich überschlagen. Ursache für den Unfall war nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine nicht an die herrschenden Witterungsbedingungen angepasste Geschwindigkeit.

Gegen 09:55 Uhr war der junge Mann in seinem Seat Ibiza von Geiselwind in Richtung Haag unterwegs. Auf der durch Regen nassen Fahrbahn kam der Wagen nach links von der Strecke ab, geriet in den Straßengraben und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Fahrer leicht verletzt – hoher Sachschaden

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Trotz der Schwere des Unfalls gelang es dem 26-jährigen deutschen Staatsangehörigen, sich eigenständig aus dem Wrack zu befreien. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

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Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizeiinspektion Kitzingen, welche die Unfallaufnahme vor Ort durchführte, schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf rund 15.000 Euro.

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