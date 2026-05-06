Überschlag mit 1,5 Promille: Opel-Fahrer verunglückt auf der B 276
FRAMMERSBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Glück im Unglück hatte ein 45-jähriger Autofahrer am Dienstagabend bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 276. Trotz eines Überschlags kam der Mann mit leichten Verletzungen davon, muss sich nun jedoch wegen einer erheblichen Alkoholisierung am Steuer verantworten.
Gegen 17:20 Uhr war der Fahrer eines Opel Vivaro von Frammersbach aus in Richtung Kempfenbrunn unterwegs. Während der Fahrt verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Gelände.
Unfallursache schnell ermittelt
Die Beamten der Polizeiinspektion Lohr stellten bei der Unfallaufnahme schnell fest, warum der Mann die Spur nicht halten konnte: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Infolgedessen ordnete die Polizei eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein des 45-Jährigen noch vor Ort sicher.
Totalschaden am Fahrzeug
Während der Fahrer nur leichte Blessuren davontrug, wurde sein Opel Vivaro völlig zerstört. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, weshalb es durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.
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