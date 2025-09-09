Übler Geruch in einem Würzburger Kaufhaus

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Montag, gegen 15:35 Uhr ging ein Notruf bei der Würzburger Feuerwehr ein, da Zeugen in einem Würzburger Kaufhaus Gasgeruch wahrnahmen.

Sofort eilten mehrere Fahrzeuge von Feuerwehr, Hilfsdiensten und der Polizei vor Ort. Es konnte nach Messungen kein Gefahrstoff deklariert werden, jedoch stellten die Beamten fest, dass ein Unbekannter ein sogenanntes „Fart-Spray“ (Furz-Spray) im geschlossenen Raum ausprobierte. Der üble Geruch sorgte dafür, dass vier Personen leicht verletzt wurden, jedoch keiner Behandlung in einem Krankenhaus bedurften. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Bevölkerung.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0931-457 2230 zu melden.