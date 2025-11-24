Auto IU
ÜZ Mainfranken senkt Strompreise zum 1. Januar 2026 – drittes Jahr in Folge Entlastung für Haushalte
LÜLSFELD – Die ÜZ Mainfranken senkt zum 1. Januar 2026 erneut die Strompreise für ihre Kunden. Im Tarif ÜZ-Natur-Eintarif reduziert sich der Arbeitspreis um 2,47 Cent je Kilowattstunde (kWh) auf künftig 26,94 Cent/kWh (brutto).
Damit liegen die Stromkosten in diesem Tarif der Energiegenossenschaft wieder auf dem Niveau vor der Strompreiskrise. Es handelt sich hierbei um die dritte Preissenkung in Folge, die an die Haushaltskunden weitergegeben wird.
Die Senkung gilt jedoch nicht für alle Tarife: Im Tarif ÜZ-Natur vario kommt es aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen zum Jahreswechsel zu einer Preiserhöhung.
