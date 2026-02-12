ÜZ Mainfranken warnt vor betrügerischen Vertriebsmethoden: Kundin durch falsche Partnerschaftsangaben getäuscht

MAINFRANKEN – Die ÜZ Mainfranken eG warnt eindringlich vor unseriösen Haustürgeschäften, nachdem eine Kundin durch die unwahre Behauptung einer Partnerschaft mit der SWK Energie GmbH zu einem ungewollten Stromanbieterwechsel bewegt wurde.

Das Unternehmen stellt klar, dass keinerlei Kooperation mit der SWK Energie GmbH besteht, und distanziert sich ausdrücklich von diesen täuschenden Praktiken.

Betroffene werden gebeten, bei unangekündigten Besuchen skeptisch zu sein und keine sensiblen Vertragsdaten preiszugeben. Die ÜZ Mainfranken empfiehlt, im Falle eines bereits abgeschlossenen, ungewollten Vertrags zeitnah vom gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch zu machen und sich direkt mit dem Kundenservice der ÜZ in Verbindung zu setzen.

