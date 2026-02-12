Auto IU

ÜZ Mainfranken warnt vor betrügerischen Vertriebsmethoden: Kundin durch falsche Partnerschaftsangaben getäuscht

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026
ÜZ Mainfranken warnt vor betrügerischen Vertriebsmethoden: Kundin durch falsche Partnerschaftsangaben getäuscht
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
Sparkasse

MAINFRANKEN – Die ÜZ Mainfranken eG warnt eindringlich vor unseriösen Haustürgeschäften, nachdem eine Kundin durch die unwahre Behauptung einer Partnerschaft mit der SWK Energie GmbH zu einem ungewollten Stromanbieterwechsel bewegt wurde.

Das Unternehmen stellt klar, dass keinerlei Kooperation mit der SWK Energie GmbH besteht, und distanziert sich ausdrücklich von diesen täuschenden Praktiken.

LOS
Labus Long-Covid

Betroffene werden gebeten, bei unangekündigten Besuchen skeptisch zu sein und keine sensiblen Vertragsdaten preiszugeben. Die ÜZ Mainfranken empfiehlt, im Falle eines bereits abgeschlossenen, ungewollten Vertrags zeitnah vom gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch zu machen und sich direkt mit dem Kundenservice der ÜZ in Verbindung zu setzen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt

Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe

Unser Tipp: TAPO Smart-Home mach dein Leben einfacher, sicherer und smarter

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026

Mehr

SenerTec-Blockheizkraftwerke in Gefahr: Experten fordern Technologieoffenheit im Heizungsgesetz

SenerTec-Blockheizkraftwerke in Gefahr: Experten fordern Technologieoffenheit im Heizungsgesetz

12. Februar 2026

Spoiler zerkratzt und zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet Würzburg – Gibt es Zeugen?

12. Februar 2026
Einbrüche in Haibach, Hösbach und Miltenberg: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Einbrüche in Haibach, Hösbach und Miltenberg: Kriminalpolizei sucht Zeugen

12. Februar 2026
Meilenstein für die Krebsversorgung: Leopoldina-Krankenhaus als Onkologisches Zentrum zertifiziert

Meilenstein für die Krebsversorgung: Leopoldina-Krankenhaus als Onkologisches Zentrum zertifiziert

12. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)