Auto IU
Ukrainer legitimiert sich mit gefälschtem Führerschein bei der Polizei und hat Rauschgift in der Hosentasche
KITZINGEN – Ein 31-jähriger Ukrainer, der am Freitagabend bei der Polizei Kitzingen als Zeuge in einem Ermittlungsverfahren aussagen sollte, sieht sich nun selbst mit einem neuen Verfahren konfrontiert. Bei der Identitätsfeststellung legte der Mann einen gefälschten ukrainischen Führerschein vor, der als Totalfälschung erkannt und sichergestellt wurde.
Im Zuge der weiteren Sachbearbeitung wurde zudem eine Plombe Amphetamin bei dem Mann aufgefunden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Betäubungsmittelbesitzes.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!