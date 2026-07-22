UKW-Neubau: Haushaltsausschuss gibt grünes Licht für hochmoderne Energiezentrale

WÜRZBURG – Der Neubau des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) auf dem Erweiterungsgelände Nord nimmt weiter Fahrt auf. Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags hat am 15. Juli der zweiten Teilbaumaßnahme zur Erschließung zugestimmt. Damit können unter anderem eine neue hocheffiziente Energiezentrale sowie wichtige technische und logistische Infrastrukturen umgesetzt werden. Für die ersten beiden Teilbaumaßnahmen stehen damit rund 714,9 Millionen Euro zur Verfügung.

Die bereits zuvor genehmigte erste Teilbaumaßnahme umfasst umfangreiche Vorbereitungen für das Bauprojekt, darunter die Baufeldfreimachung und Maßnahmen zur Sicherstellung der Baulogistik.

„Das ist ein weiteres starkes Bekenntnis für Spitzenmedizin in Bayern am Standort Würzburg“, betont Prof. Dr. Tim J. von Oertzen, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKW. Die Entscheidung zeige erneut die große Unterstützung des Freistaats Bayern und zahlreicher Landtagsabgeordneter für die Universitätsmedizin Würzburg und den Neubau auf dem Erweiterungsgelände Nord.

Auch Wissenschaftsminister Markus Blume begrüßte die Entscheidung. „Das ist ein klares Bekenntnis des Parlaments und ein entscheidender Schritt: Das größte Uniklinika-Bauprogramm des Freistaats nimmt jetzt richtig an Fahrt auf“, erklärte Blume.

Energiezentrale setzt auf regenerative Technologien

Die neue Energiezentrale soll eine besonders nachhaltige und sichere Versorgung des Klinikneubaus gewährleisten. Vorgesehen ist ein Energiekonzept, das vollständig auf regenerative Energien setzt. Zum Einsatz kommen unter anderem Wärmepumpen, Geothermie, Eisspeicher sowie Wärme- und Kältespeicher.

Auch die Anforderungen an eine zuverlässige Notstromversorgung werden erfüllt. „Mit dem Energiekonzept übernimmt das UKW auch eine Vorbildfunktion für andere Klinikneubauten, wenn es um den Einsatz regenerativer Energien geht“, sagt Philip Rieger, Kaufmännischer Direktor des UKW.

Umfangreiche Vorarbeiten für den Neubau

Bevor die eigentlichen Klinikgebäude errichtet werden können, sind zahlreiche Erschließungsmaßnahmen erforderlich. Dazu gehören unter anderem die Herstellung eines Ersatzparkplatzes für die Bauphase, ein neuer Interims-Hubschrauberlandeplatz, Oberbodenabtrag und Teilaushub, Trafostationen für die Baustromversorgung, Baustraßen sowie die Verlegung notwendiger Leitungen.

Die Verlagerung von Parkflächen und Hubschrauberlandeplatz ist notwendig, da diese Bereiche künftig für den Neubau genutzt werden. Sobald die Ersatzflächen bereitstehen, können die vorbereitenden Arbeiten auf dem eigentlichen Baufeld beginnen.

Das Projekt auf dem Erweiterungsgelände Nord zählt zu den größten Bauvorhaben in Bayern.

Neue Klinikbereiche werden zusammengeführt

Im ersten Bauabschnitt des Neubaus entstehen künftig auf rund 30.000 Quadratmetern Nutzungsfläche insgesamt 276 Betten. Dort sollen die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, die Augenklinik sowie die Frauenheilkunde mit Operationssälen, Intensivpflegeplätzen und zentralen Einrichtungen untergebracht werden.

Mit dem Neubau ersetzt das UKW bestehende Gebäude aus unterschiedlichen Jahrzehnten: Die Räume der Kopfklinik stammen aus den 1970er-Jahren, die Frauenklinik sogar aus den 1930er-Jahren. Der Neubau soll künftig modernste medizinische Versorgung unter zeitgemäßen Bedingungen ermöglichen.