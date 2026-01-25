UKW Würzburg: Notfallversorgung gesichert – Informationen zum Warnstreik vom 27. bis 28. Januar 2026
WÜRZBURG – Aufgrund angekündigter Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di kommt es am Dienstag, den 27. Januar, sowie am Mittwoch, den 28. Januar 2026, zu erheblichen Einschränkungen am Universitätsklinikum Würzburg (UKW). Während die Notfallversorgung durch eine zwischen Klinikleitung und Gewerkschaft getroffene Notdienstvereinbarung jederzeit vollumfänglich sichergestellt bleibt, müssen planbare Eingriffe und Behandlungen verschoben werden. Das UKW betont, dass es selbst nicht direkt an den Tarifverhandlungen der Länder beteiligt ist, jedoch zeitnah mit einem Abschluss rechnet.
Patientinnen und Patienten, deren Termine für operative Eingriffe oder Untersuchungen in den Streikzeitraum fallen, werden nach Möglichkeit direkt von den jeweiligen Fachkliniken über Verschiebungen informiert. Sofern dies medizinisch vertretbar ist, werden planbare Leistungen erst nach dem Ende der Streikmaßnahmen nachgeholt. Dennoch wird Betroffenen empfohlen, sich im Zweifelsfall vorab telefonisch in der behandelnden Klinik zu erkundigen, um unnötige Anfahrten zu vermeiden.
Neben dem stationären Bereich sind auch Ambulanzen und Sprechstunden von den personellen Engpässen an den beiden Streiktagen betroffen. Hintergrund des Ausstands sind die laufenden Tarifverhandlungen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Die dort erzielten Abschlüsse finden unmittelbar Anwendung auf die Beschäftigten des Würzburger Universitätsklinikums. Das UKW bittet alle Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige um Verständnis für die betrieblichen Beeinträchtigungen.
