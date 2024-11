Umfangreicher Vermögensschaden durch Bankmitarbeiter – Kriminalpolizei durchsucht mehrere Objekte

SCHWEINFURT / INNENSTADT – Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat am Dienstag in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft mehrere Objekte durchsucht und einen 57-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Ihm werden besonders schwerer Betrug und Untreue in mehreren Fällen vorgeworfen. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Vorwurf des gewerbsmäßigen Betrugs

Die Ermittlungen konzentrieren sich auf den Verdacht, dass der ehemalige Bankberater über Jahre hinweg Kundinnen und Kunden eines Schweinfurter Geldinstituts systematisch getäuscht hat. Mit den unrechtmäßig erlangten Geldern soll er seinen luxuriösen Lebensstil finanziert haben. Zusätzlich stehen mögliche Komplizen unter Verdacht, durch Geldwäsche zur Verschleierung der Herkunft der Mittel beigetragen zu haben.

Durchsuchungen und Ermittlungskommission

Am Dienstagvormittag durchsuchten Einsatzkräfte Wohnanwesen des Hauptverdächtigen und möglicher Mitbeteiligter sowie Geschäftsräume des betroffenen Geldinstituts. Dabei konnten umfangreiche Beweismittel gesichert werden. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass zahlreiche Anlegerinnen und Anleger über Jahre hinweg geschädigt wurden, wobei ein Teil der Fälle möglicherweise verjährt ist. Zur weiteren Aufklärung hat die Kriminalpolizei eine Ermittlungskommission eingerichtet, die alle Tathandlungen, Betroffenen und die genaue Schadenshöhe untersucht. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt leitet die Ermittlungen.

Festnahme und Untersuchungshaft

Während der Durchsuchungen wurde der 57-jährige Hauptverdächtige an seinem Wohnsitz angetroffen und widerstandslos festgenommen. Im Anschluss bestätigte der Ermittlungsrichter am Landgericht Schweinfurt den Haftbefehl, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überführt wurde.

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Details, insbesondere zur Schadenshöhe und zu weiteren möglichen Geschädigten, werden im Laufe der Untersuchungen bekannt gegeben.