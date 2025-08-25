Auto IU
Umfangreiches Programm im Kulturhaus Stattbahnhof
SCHWEINFURT – Der Schweinfurter Stattbahnhof hat sein Programm für den September 2025 bekannt gegeben. Musikfans können sich auf eine bunte Mischung aus Party und Live-Konzerten freuen, darunter eine CSD-Aftershowparty und Konzerte der Skapunkband Rantanplan sowie der Ramones-Tribute-Band Rabones. Das Programm verspricht für jeden Geschmack etwas.
CSD-Aftershowparty in der Kneipe
Am Samstag, den 13. September, findet ab 19 Uhr die CSD-Aftershowparty in der Kneipe des Stattbahnhofs statt. Die Feier bildet den Ausklang der „Schweinfurt Pride“-Veranstaltung, zu der um 16 Uhr der erste CSD-Demozug in Schweinfurt startet. Ab 21 Uhr legt DJ RzR auf.
Konzerte im großen und kleinen Saal
- Rantanplan: Am Freitag, den 19. September, um 20 Uhr, spielt die bekannte Skapunkband Rantanplan im großen Saal. Die Hamburger Band ist für ihre energiegeladenen und oft über zwei Stunden dauernden Konzerte bekannt, die Anhänger verschiedenster Subkulturen zum Tanzen bringen. Tickets sind unter anderem in der Collibri Buchhandlung und der Tourist-Info in Schweinfurt sowie online über die Website des Stattbahnhofs erhältlich.
- Rabones: Einen Tag später, am Samstag, den 20. September, um 20 Uhr, treten im kleinen Saal die Rabones auf. Die Band, deren Mitglieder in der Schweinfurter Musikszene bekannt sind, zollt den Punk-Urvätern Ramones Tribut. Mit Songs wie „Blitzkrieg Bob“ und „Pet Semetary“ nehmen sie das Publikum mit auf eine Zeitreise zu den Wurzeln des Punk. Als Support-Acts treten die Assrockets aus Würzburg, die den „Death Punk“ von Turbonegro feiern, und die neue Metal-Band Sirens Curse auf.
