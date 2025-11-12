Auto IU
Umfassend neugestaltete Abfallkalender 2026 für den Landkreis Schweinfurt sind unterwegs
LANDKREIS SCHWEINFURT – Der umfassend neugestaltete Abfallkalender 2026 wird in Kürze an alle Haushalte im Landkreis Schweinfurt verschickt. Der Kalender wurde in Design und Inhalt überarbeitet, um noch informativer und übersichtlicher zu sein.
Inhalte und Services des Abfallkalenders 2026:
- Jahresübersicht: Enthält alle Abfuhrtermine, zugeschnitten auf die jeweilige der 29 Gemeinden.
- Informationen: Bietet Wissenswertes zur richtigen Müllentsorgung, Tipps für mehr Nachhaltigkeit, Informationen zu Repair-Cafés und Second-Hand-Läden.
- Wichtige Adressen: Details zu den beiden Wertstoffhöfen und Ansprechpartner für die Müllentsorgung.
- Sperrmüll: Tipps zur richtigen Sperrmüll-Entsorgung und zwei Sperrmüll-Wertkarten sind integriert.
- Problemmüll: Termine der stationären Problemmüll-Sammlung auf den beiden Wertstoffhöfen.
Digitale Ergänzungen:
Der Kalender verweist auf das erweiterte digitale Serviceangebot:
- Abfall-App: Bietet eine Abfuhr-Erinnerungsfunktion via Push-Nachricht.
- E-Mail-Erinnerungsservice und Download: Der kompakte Kalender mit den Abfuhrterminen steht online unter www.landkreis-schweinfurt.de/abfuhrkalender bereit.
Wichtig: Um keine Abfuhr zu verpassen, müssen die Tonnen und der angemeldete Sperrmüll früh um 6:00 Uhr bereitstehen.
Sollten Bürgerinnen und Bürger bis Ende Dezember keinen Abfallkalender erhalten haben, können sie sich bei ihrer jeweiligen Gemeindeverwaltung ein Exemplar abholen.
Bei Fragen steht die Abfallberatung des Landratsamtes unter 09721 / 55-546 oder per E-Mail unter abfallberatung@lrasw.de zur Verfügung.
