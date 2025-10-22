Umfassende Informationsveranstaltung am Weltschlaganfalltag
WÜRZBURG – Anlässlich des Weltschlaganfalltags am Mittwoch, den 29. Oktober 2025, lädt das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) zu einer breit angelegten Informationsveranstaltung unter dem Motto „Aufklären. Vernetzen. Handeln“ ein. Die kostenlose Veranstaltung ist in zwei separate Programmteile unterteilt und richtet sich an die interessierte Öffentlichkeit sowie an ärztliche Fachkollegen.
Teil I: Für Patientinnen und Patienten (13:00 bis 16:00 Uhr)
Dieser Teil richtet sich an Patientinnen und Patienten, Angehörige und Interessierte und findet nach einer Einführung im Hörsaal des Zentrums für Operative Medizin (ZOM) an der Oberdürrbacher Straße statt. In vier parallelen Themenblöcken werden über 20 Fachvorträge zu relevanten Aspekten angeboten, darunter:
- Erkennung und sofortige Maßnahmen bei einem Schlaganfall („Warum zählt jede Minute?“)
- Risikofaktoren und weiterführende Behandlungen (Operationen, Interventionen)
- Die Rolle des Neurovaskulären Netzwerks Unterfranken
- Unterstützung für Betroffene und die Arbeit der Hentschel-Stiftung
Zusätzlich gibt es Live-Demonstrationen, wie die Besichtigung eines Rettungswagens, Einblicke in die Arbeit der Integrierten Leitstelle 112 und eine Simulation zur Katheterentfernung eines Blutgerinnsels. Fachleute stehen an zahlreichen Informationsständen für individuelle Fragen zur Verfügung.
Teil II: Update für Ärztinnen und Ärzte (16:30 bis 20:00 Uhr)
Im zweiten Teil erhalten Hausärzte, Neurologen und weitere ärztliche Kollegen ein Update zur Diagnostik und Therapie des Schlaganfalls von Experten des UKW und namhaften Gastreferenten.
Für beide Programmteile ist eine Anmeldung bis spätestens 28. Oktober 2025 erforderlich bei Nicole Freibott unter der E-Mail-Adresse freibott_n@ukw.de. Das detaillierte Programm ist im Veranstaltungskalender unter www.ukw.de abrufbar.
