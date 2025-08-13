Umfrage Arbeitsplatz Stall
HASSBERGE – Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) ruft Agrar-Beschäftigte, die in der Tierhaltung oder Tierzucht arbeiten, dazu auf, an einer bundesweiten Online-Umfrage teilzunehmen. Die Studie des gewerkschaftsnahen PECO-Instituts fokussiert sich auf die Arbeitsbedingungen, Löhne und Belastungen der Beschäftigten und soll die Situation in den Ställen der Region abbilden.
Details zur Umfrage
Die anonyme Umfrage ist online über die Website des PECO-Instituts zugänglich und dauert rund 15 Minuten. Sie richtet sich gezielt an Beschäftigte und Auszubildende in der Tierhaltung und Tierzucht. Die Umfrage läuft noch bis zum 14. September.
Laut Michael Groha von der IG BAU Mainfranken werden unter anderem folgende Themen behandelt:
- Arbeitsschutz: Gefahren wie Huftritte und Staubbelastung.
- Arbeitszeiten: Die besonderen Herausforderungen der 7-Tage-Woche in der Tierhaltung.
- Arbeitsdruck: Der Zeitdruck, der sich auf die Versorgung der Tiere auswirken kann.
- Zufriedenheit: Die allgemeine Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen im Job.
Das Forschungsprojekt wird von der Robert-Bosch-Stiftung unterstützt.
