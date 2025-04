Umfrage: Asiatisch essen in Schweinfurt – Wo schmeckt es Dir am besten?

SCHWEINFURT – Chinesisches bzw. asiatisches Essen ist ein Fest für die Sinne: zartes, perfekt gegartes Fleisch, knackiges, frisches Gemüse und aromatische Soßen, die mit einer harmonischen Balance aus süß, sauer, würzig und herzhaft den Gaumen verzaubern.

Ob duftender Jasminreis, goldbraun gebackene Frühlingsrollen mit knuspriger Hülle und saftiger Füllung oder hauchzarte Dim Sum, die auf der Zunge zergehen – die asiatische Küche bietet eine Vielfalt an Köstlichkeiten, die jeden Geschmack trifft.

Besonders verlockend ist ein asiatisches Buffet, an dem man sich nach Herzenslust durch verschiedene Spezialitäten probieren kann: knusprige Ente mit Honigglasur, würzige Szechuan-Gerichte mit feuriger Schärfe, cremiges Kokos-Curry oder herrlich duftende gebratene Nudeln mit knackigen Sprossen und frischen Kräutern.

Die Auswahl an asiatischen Restaurants in Schweinfurt ist groß – doch wo schmeckt es Dir am besten? Welches Lokal begeistert Dich mit authentischen Aromen, frischen Zutaten und perfektem Geschmack? Wir sind gespannt auf Deine Empfehlung!

Jasmin Asia Food, Niederwerrner Str. Han Asia Kitchen, Rittergasse Kamakura, Niederwerrner Str. Asia Imbiss, Am Roßmarkt China-Restaurant Wu, Friedrich-Rätzer-Straße YOYO China Restaurant, Graben Kai Sushi & Bar, Spitalstraße Asia Imbiss Kim Phat, Kornmarkt China-Imbiss Zur Frühlingsrolle, Lange Zehntstraße Anh Tuan, Niederwerrner Str. Reis Mama, Nußgasse An Dat, Kesslergasse China Restaurant Garden, Gustav-Heusinger-Straße Mekong Express, Schultesstraße Asia Lounge, Lange Zehntstraße Asia World, Rudolf-Diesel-Straße China-Restaurant Kam Sing, Jägersbrunnen