Umfrage zum Gründungsstandort Schweinfurt
SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt führt aktuell eine Umfrage durch, um ihr Angebot für Gründer und Unternehmer gezielt an den Bedürfnissen der Zielgruppe auszurichten und weiterzuentwickeln. Sowohl angehende Gründer als auch bereits etablierte Unternehmer sind aufgerufen, ihre Erfahrungen und Impulse einzubringen, um die Unterstützungsstrukturen vor Ort zu optimieren. Die Ergebnisse der Befragung fließen direkt in die Konzeption des neuen Gründungszentrums „Founder Barracks“ ein.
Das Ziel der Initiative ist es, die spezifischen Herausforderungen der frühen Unternehmensphase besser zu verstehen und konkrete Lösungen anzubieten. Teilnehmer können ihre Einschätzungen zu Chancen und Hürden abgeben, wodurch ein fundiertes Konzept für die zukünftige Begleitung von Start-ups und Neugründungen entstehen soll. Die Stadt legt dabei großen Wert auf die Perspektiven derer, die das Thema Unternehmertum bereits aktiv gestalten oder konkret planen.
Die Teilnahme an der Umfrage nimmt nur wenige Minuten in Anspruch und stellt einen wichtigen Baustein für die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Schweinfurt dar. Durch die direkte Einbindung der Gründergemeinschaft soll sichergestellt werden, dass die „Founder Barracks“ einen echten Mehrwert für die regionale Innovationslandschaft bieten. Interessierte finden den Zugang zur Umfrage auf den offiziellen Kommunikationskanälen der Stadtverwaltung.
