Umgekippter Mehllaster führt zu erheblicher Verkehrsbehinderung – Polizei und Feuerwehr vor Ort

OERLENBACH, LKR. BAD KISSINGEN – Am frühen Montagmorgen kam es am Ortsausgang Eltingshausen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ursache hierfür war ein umgekippter Lkw, der Mehl transportierte.

Aus Unachtsamkeit kam der 57-jährige deutsche Fahrer eines Lkw am Montag, gegen 06:20 Uhr, am Ortsausgang Eltingshausen von der Fahrbahn ab. In Folge dessen kippte der mit 14 Tonnen Mehl beladenen Lkw um und blieb im Straßengraben liegen. Da das Gespann zunächst mit Spezialgerätschaften wieder aufgerichtet werden musste, kam es über mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, bis die Unfallstelle vollständig geräumt werden konnte.

Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden liegt bei circa 20.000 Euro.

Die Polizei Bad Kissingen und die freiwillige Feuerwehr Eltingshausen waren zur Unfallaufnahme, -absicherung und zur Unterstützung der Bergung vor Ort.