Umgestaltung Schelmsrasen vollendet: Knotenpunkt Schelmsrasen – Niklaus-Hoffmann-Straße – Mozartstraße wieder für den Verkehr freigegeben
SCHWEINFURT – Ein zentraler Meilenstein des Stadtentwicklungsprojekts „Grünes Band“ ist erreicht: Nach rund einjähriger Bauzeit haben Oberbürgermeister Sebastian Remelé und Baureferent Rüdiger Köhler am heutigen 22. Dezember den neu gestalteten Schelmsrasen offiziell für den Verkehr freigegeben. Durch die klimagerechte Umgestaltung wurden über 1.500 m² Fläche entsiegelt und in eine grüne Oase verwandelt, die sowohl das lokale Kleinklima verbessert als auch die Aufenthaltsqualität im Quartier deutlich steigert.
Trotz der angespannten Haushaltslage konnte die Stadt das rund 2,7 Millionen Euro teure Vorhaben realisieren, wobei der Bund das Projekt mit 1,5 Millionen Euro förderte. Im Kern der Maßnahme stand die Entsiegelung des bisherigen Asphaltknotenpunktes an der Niklaus-Hoffmann-Straße und Mozartstraße. Es wurden 4.550 m³ Erde bewegt, um 980 m² Pflanzflächen und 650 m² Wiesen zu schaffen. Ein innovatives Entwässerungskonzept sorgt dafür, dass Regenwasser nun vor Ort in Mulden versickert, was bei Starkregen den Kanal entlastet und Überschwemmungen vorbeugt. Zudem wurden 24 großkronige Klimabaumarten wie Purpur-Erle und Silber-Linde gepflanzt, die künftig für Schatten und Kühlung sorgen sollen.
Die Neugestaltung berücksichtigt maßgeblich die Wünsche der Bürger, die im Vorfeld in das Projekt eingebunden waren. So wurden mehr Fahrradabstellanlagen, Spielmöglichkeiten wie ein Holzlabyrinth-Tisch und ein Trinkwasserbrunnen integriert. Die Gehbereiche erhielten modernes Pflaster aus „Klimastein“ mit Wasserspeicherfunktion, während die Fahrbahnen verschmälert und mit hellem Asphalt zur Reduzierung der Hitzeentwicklung ausgeführt wurden. Als Fahrradstraße konzipiert, stehen am Schelmsrasen nun der Rad- und Fußverkehr sowie die Barrierefreiheit, etwa an der Bushaltestelle, im Vordergrund.
Parallel zu den oberirdischen Arbeiten nutzten die Stadtwerke die Gelegenheit, Leitungen sowie Glasfaserkabel für schnelles Internet neu zu verlegen. Während die baulichen Maßnahmen nun abgeschlossen sind, schließt sich im kommenden Jahr die Fertigstellungspflege der Grünanlagen an, gefolgt von einer Entwicklungspflege bis zum Herbst 2027. Mit dem Schelmsrasen ist nach der Carus-Allee ein weiteres wichtiges Teilstück der grünen Achse von der ehemaligen Ledward-Kaserne bis in die Innenstadt fertiggestellt.
