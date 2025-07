Umwelt-Erlebniswochen an der Würzburger Umweltstation

WÜRZBURG – Die 33. Umwelt-Erlebniswochen der Umweltstation der Stadt Würzburg sind in vollem Gange. Vom 8. bis 10. Juli nahmen bereits rund 220 Kinder aus Würzburger Kindergärten an der Mitmach-Veranstaltung teil. In der kommenden Woche – vom 14. bis 17. Juli – erwartet das Team der Umweltstation nun zahlreiche Kinder aus Würzburger Grundschulen samt ihrer Begleitpersonen auf dem Gelände am Nigglweg 5.

Die Umwelt-Erlebniswochen finden jeweils von 8:30 bis 12:30 Uhr statt. Zwar sind alle Gruppenplätze bereits vergeben, interessierte Privatpersonen sind jedoch herzlich eingeladen, sich selbst ein Bild zu machen: Sie können das Gelände besuchen, den Kindern beim Entdecken über die Schulter schauen und die lebendige Atmosphäre genießen.

Unter dem Motto „Natur und Umwelt aktiv erleben“ wird an 16 bunten Aktionsständen gebastelt, gelernt, beobachtet und gespielt. Klassiker wie „Gliedertiere und Schlangen“, „Greifvögel erleben“, „Blaues Wunder“ oder „Filzen“ sind wieder mit dabei. Darüber hinaus können die Kinder auch neue Themen entdecken, etwa beim Basteln von Holzmobilés, an der Station „Urlaub und Artenschutz“ oder bei digitalen Pflanzenabenteuern. Auch Bewegung kommt nicht zu kurz – zwei Stationen bringen die Teilnehmenden sprichwörtlich „tierisch in Bewegung“.

Fragen zu den Umwelt-Erlebniswochen sowie zu weiteren Umweltbildungsangeboten beantwortet das Team der Umweltstation gerne telefonisch unter 0931 374400 oder per E-Mail an umweltstation@stadt.wuerzburg.de.