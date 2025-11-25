Umwelt schützen bei der Bach- und Grabenpflege
LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Landschaftspflegeverband (LPV) des Landkreises Schweinfurt veranstaltete in der Mehrzweckhalle Heidenfeld ein Treffen mit Vertretern der Bauhöfe, der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) und des Maschinenrings, um den Austausch über eine naturschutzfachlich fundierte und praxisnahe Bach- und Grabenpflege in den Gemeinden zu fördern.
Ziel der Veranstaltung war es, gemeinsame Lösungen zu entwickeln, die den Umweltschutz und die Artenvielfalt fördern, aber gleichzeitig die Arbeit der Gemeinden erleichtern.
Fokus und Austausch
Vier zentrale Fragen standen im Mittelpunkt der lebhaften Diskussionen an Thementischen:
-
Welche konkreten Herausforderungen stellen sich den Gemeinden bei der Grabenpflege?
-
Wäre eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit hilfreich und wünschenswert?
-
Welche Fragen aus dem Naturschutzrecht spielen bei der Grabenpflege eine Rolle?
-
Gibt es Spielräume, Landschaftspflegebetriebe stärker einzubinden oder bestimmte Maschinen anzuschaffen?
Die Gespräche zeigten, wie unterschiedlich die Organisation der Bach- und Grabenpflege von Gemarkung zu Gemarkung ist, betonten aber gleichzeitig, dass Gewässer nicht an Gemeindegrenzen enden.
Exkursion zur naturnahen Praxis
Auf die Diskussion folgte eine Exkursion in die Feldflur der Gemeinde Röthlein mit Fokus auf naturverträgliche Grabenpflege. Bei der praktischen Demonstration durch den Landschaftspflegebetrieb Bürger wurden die Vor- und Nachteile von verschiedenen Mähsystemen verdeutlicht.
LPV-Geschäftsführerin Vera Bellenhaus resümierte, dass das Treffen entscheidend sei, um das Thema Grabenpflege in Zukunft besser begleiten und die Gemeinden wirkungsvoll unterstützen zu können. LPV-Vorsitzender Landrat Florian Töpper betonte, der LPV fördere mit diesem Treffen die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Naturschutz und Landwirtschaft zugunsten einer nachhaltigen Landschaftspflege für den Landkreis Schweinfurt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!