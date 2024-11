Unbefugte Benutzung von Baufahrzeugen – Belohnung ausgesetzt

WIESENFELD / KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der Ortsumgehung Wiesenfeld kam es in den vergangenen Monaten mehrfach zu nächtlichen Zwischenfällen, bei denen Baufahrzeuge und Einrichtungen beschädigt wurden.

Neben zerstörten mobilen Toilettenhäuschen und beschädigten Radlagern wurden auch Bagger in Betrieb genommen, was zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führte. Diese mutwilligen Handlungen verursachen nicht nur hohe Reparaturkosten, sondern verzögern auch den Baufortschritt erheblich. Zudem belasten sie durch die entstehenden Mehrkosten letztlich die Steuerzahler.

Die geschädigte Firma hat nun eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung des oder der Verantwortlichen führen. Diese Belohnung wird gemäß §§ 657 ff. BGB unter Ausschluss des Rechtsweges vergeben.

Die Polizei Karlstadt bittet um Mithilfe. Hinweise können persönlich oder telefonisch unter der Nummer 09353/9741-0 gemeldet werden.



