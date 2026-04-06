Unbekannte auf Wohngrundstück in Siegendorf: Polizei Gerolzhofen sucht Zeugen
OBERSCHWARZACH / OT SIEGENDORF, LKR. SCHWEINFURT – Am Sonntagabend haben zwei bislang unbekannte Männer die Bewohner eines Einfamilienhauses in Schrecken versetzt, als sie unbefugt deren Grundstück betraten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der flüchtigen Personen.
Gegen 20:15 Uhr bemerkten die Bewohner des Anwesens, das am Ortsende in Richtung des Waldgebiets „Eichenholz“ gelegen ist, die zwei fremden Männer in ihrem Garten. Als die Unbekannten realisierten, dass sie entdeckt worden waren, ergriffen sie umgehend die Flucht in die Dunkelheit.
Erfolgslose Fahndung im Ortsbereich
Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei Gerolzhofen konnten die Männer im Bereich Siegendorf und dem angrenzenden Waldgebiet nicht mehr angetroffen werden. Da die Situation sehr schnell verlief, liegt den Beamten derzeit keine detaillierte Personenbeschreibung der Flüchtigen vor.
Zeugenaufruf der Polizei Gerolzhofen
Die Ermittler prüfen nun, ob die Männer im Vorfeld der Tat oder bei ihrer Flucht von anderen Anwohnern beobachtet wurden. Besonders von Interesse sind Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge, die zur fraglichen Zeit am Ortsrand oder in Waldnähe abgestellt waren.
Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09382/940-0 entgegengenommen.
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