Unbekannte beschädigen alle sechs Reifen eines Lkw – Gibt es Zeugen?

DONNERSDORF, LKR. SCHWEINFURT – Auf einem Parkplatz entlang der Kreisstraße SW 28 wurde ein Lkw-Anhänger durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Der Unbekannte beschädigte alle sechs Reifen des Anhängers und verursachte so einen Schaden von circa 5.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter Tel. 09382/940-0 entgegen.