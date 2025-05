Unbekannte beschädigt fünf Lastwagen und einen Bagger – Zeugen gesucht

COLLENBERG – OT FECHENBACH, LKR. MILTENBERG – Die Reifen von fünf Lastwagen hat am Freitag in der Zeit von 02:00 bis 05:00 Uhr ein Unbekannter beschädigt. Zusätzlich durchtrennte er die Kabelzüge eines Minibaggers. Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei Miltenberg nach Zeugen.

Einen Sachschaden von rund 10.000 Euro richtete ein Unbekannter an, indem er die Reifen von fünf auf einem Firmengelände in der Paul-Hohe-Straße geparkten Iveco Lastwagen zerstach. Außerdem stellten die Mitarbeiter der Firma am Freitagmorgen fest, dass die Kabelzüge eines Minibaggers vermutlich mit einem Winkelschleifer durchtrennt wurden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.