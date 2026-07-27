Unbekannte besprühen Verkehrsschilder und Verteilerkästen in Haßfurt

HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Unbekannte haben in der Nacht vom 17. auf den 18. Juli mehrere Wegweiser, Ortsschilder und Verteilerkästen im Stadtgebiet mit grün-weißer Farbe besprüht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Beschädigungen im genannten Zeitraum verursacht. Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 bei der Polizeiinspektion Haßfurt zu melden.

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