Unbekannte besprühen Zug – Zeugen gesucht
WÜRZBURG – Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (12. auf 13. Dezember 2025) einen abgestellten Regionalzug der DB Regio AG im Würzburger Hauptbahnhof massiv mit Graffiti besprüht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.200 Euro.
Details zum Vorfall
-
Zeitpunkt: Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen, bemerkt gegen 07:00 Uhr am Samstagmorgen durch den Triebfahrzeugführer.
-
Ort: Abstellanlage im Hauptbahnhof Würzburg.
-
Schadensausmaß: Die Täter besprühten den Regionalzug auf einer Länge von 35 Metern. Die Gesamtfläche des Graffitis beträgt 52 Quadratmeter.
Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.
Zeugenaufruf
Die Bundespolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Personen oder verdächtigen Wahrnehmungen geben können. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931/322590 entgegen.
