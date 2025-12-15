Auto IU

Unbekannte besprühen Zug – Zeugen gesucht

15. Dezember 2025Letztes Update 15. Dezember 2025
Symbolfoto: 2fly4
WÜRZBURG – Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (12. auf 13. Dezember 2025) einen abgestellten Regionalzug der DB Regio AG im Würzburger Hauptbahnhof massiv mit Graffiti besprüht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.200 Euro.

Details zum Vorfall

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugenaufruf

Die Bundespolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Personen oder verdächtigen Wahrnehmungen geben können. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931/322590 entgegen.

