Unbekannte bewerfen Zug mit Steinen
WÜRZBURG / KITIZNGEN – Ein gefährlicher Steinwurf auf einen fahrenden Regionalexpress hat am Montagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst und die Fahrgäste in Schrecken versetzt. Gegen 20:00 Uhr wurde der RE 10 auf der Strecke zwischen Kitzingen und Dettelbach von einem Stein getroffen, der eine Seitenscheibe des Zuges zum Bersten brachte. Glücklicherweise hielt das Sicherheitsglas stand, sodass der Stein nicht in den Innenraum einschlug und keine Personen verletzt wurden. Der entstandene Sachschaden an der gesprungenen Scheibe wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.
Zwei bislang unbekannte Zeuginnen, die unmittelbar am betroffenen Fenster saßen, reagierten geistesgegenwärtig und lösten den zuginternen Notruf aus. Der Zugbegleiter betreute die sichtlich schockierten Reisenden und verständigte umgehend die Bundespolizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich der Bahnstrecke konnten die Einsatzkräfte keine verdächtigen Personen mehr im Umfeld feststellen. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass der Stein gezielt von einer Brücke oder vom Streckenrand aus gegen den Zug geschleudert wurde.
Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Sachbeschädigung eingeleitet. Da solche Taten katastrophale Folgen haben können, wird der Vorfall mit hoher Priorität verfolgt. Die Ermittler bitten insbesondere die beiden Frauen, die den Notruf ausgelöst haben, sowie weitere Fahrgäste oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0931/322590 zu melden.
