Unbekannte brechen in Freibad ein – Hoher Sachschaden und geringer Beuteschaden

SCHÖNAU AN DER BREND – In der Nacht von Montag auf Dienstag sind bislang unbekannte Täter in das Freibad in der Krummbachstraße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt und hinterließen erheblichen Sachschaden. Die Polizei Bad Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte noch in der Nacht Spuren am Tatort.

Zwischen Montagabend gegen 20:00 Uhr und Dienstagmorgen um 04:30 Uhr drangen die Täter zunächst über das Eingangstor auf das Gelände ein. Sie hebelten das Tor auf und brachen anschließend ein Fenster des Kassenhäuschens auf. Im Inneren durchwühlten sie den Kassenbereich. Auch am benachbarten Imbiss machten sich die Unbekannten zu schaffen: Sie schlugen ein Fenster ein, um sich Zutritt zu verschaffen, und brachen einen Zigarettenautomaten auf.

Entwendet wurden mehrere Packungen Zigaretten sowie eine geringe Menge Münzgeld. Der Sachschaden dürfte jedoch deutlich höher ausfallen als der eigentliche Beuteschaden, der laut Polizei im Bereich mehrerer hundert Euro liegt.

Die Polizei Bad Neustadt bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Freibads gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09771/606-0 zu melden.