Unbekannte brechen in Tankstelle ein – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

BAD KÖNIGSHOFEN IM GRABFELD – Unbekannte haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle verschafft und Tabakwaren entwendet. Die Polizei Bad Königshofen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter zwischen 01:10 Uhr und 02:30 Uhr Zugang zur Tankstelle in der Bamberger Straße. Sie drangen über den Verkaufsraum in das Gebäude ein und entwendeten Tabakwaren. Zudem versuchten sie, einen Tresor zu öffnen, was jedoch misslang.

Der Beuteschaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt, der entstandene Sachschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die beiden Täter werden vage wie folgt beschrieben:

schlanke, sportliche Statur

beide trugen Kapuzenpullover, Gesichtsmasken und Arbeitshandschuhe

ein Täter fiel durch dunkle Schuhe mit hellem Rand und hellen Schnürsenkeln auf

Die Polizei Bad Königshofen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Tankstelle in der Bamberger Straße beobachtet?

Wer hat dort verdächtige Fahrzeuge gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zum Einbruch machen?

Hinweise nimmt die Polizei Bad Königshofen unter Tel. 09761/906-0 entgegen.