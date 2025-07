Unbekannte brechen in zwei Schulen im Landkreis Kitzingen ein – einmal hoher Sachschaden

WILLANZHEIM – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in eine Schule in der Schulstraße eingebrochen. Unbekannte hebelten eine Tür auf und durchwühlten Schulräume. Es wurde Bargeld in Höhe von 300 Euro entwendet. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

KITZINGEN – Ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in eine Schule in der Glauberstraße eingebrochen. Es wurden diverse Türen aufgebrochen und so ein massiver Sachschaden verursacht. Im weiteren Verlauf wurden mehrere Räume durchwühlt, sowie versucht, Verkaufsautomaten aufzubrechen. Aus einem Snackautomaten wurde das Bargeld entwendet. Während sich der Beuteschaden nach derzeitigem Ermittlungsstand auf „lediglich“ 600 Euro beläuft, beträgt der Sachschaden hier mehrere 10.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.