Unbekannte dringen in leerstehendes Hallenbad in Bad Kissingen ein – Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

BAD KISSINGEN / STADTGEBIET – Unbekannte sind im Laufe des Wochenendes in ein leerstehendes Hallenbad eigedrungen. Die Polizei Bad Kissingen ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

In der Zeit von Freitag, 15:00 Uhr, bis Montag, 07:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das leerstehende Schwimmbad am Reithausplatz ein. Sie zerstörten die Glaseinsätze des Haupteingangs sowie einer Nebeneingangstür und gelangten so in das Innere. Hier entleerten die Täter einen Feuerlöscher. Im Anschluss entkamen sie unerkannt.

Die Polizei Bad Kissingen hat nun vor Ort Spuren gesichert und erste Ermittlungen durchgeführt. Die Ermittler hoffen in diesem Zusammenhang auf Hinweise aus der Bevölkerung und wenden sich mit folgenden Fragen an diese:

Wer hat am vergangenen Wochenende im Bereich des Reithausplatzes verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

Wer hat Personen in der Nähe des leerstehenden Schwimmbades festgestellt?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 0971/7149-0 bei der Polizei Bad Kissingen zu melden.