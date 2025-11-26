Unbekannte entwenden 49 Fahrräder aus einem Lkw – Beuteschaden im sechsstelligen Bereich
RÜDENHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT – Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag auf einem Autohof bei Rüdenhausen 49 E-Bikes der Marke Winora aus einem LKW. Der Wert der gestohlenen Fahrräder beläuft sich auf circa 150.000 Euro. Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen.
Die Täter öffneten gewaltsam die Plane der Ladefläche des geparkten LKW, um an die Fracht zu gelangen. Die Polizei Schweinfurt sicherte in Zusammenarbeit mit Spezialisten der Kriminalpolizei vor Ort Spuren.
Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe und stellen folgende Fragen:
Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich Rüdenhausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen können?
Wer hat möglicherweise das Umladen der Räder in ein zweites Fahrzeug beobachten können?
Wer kann sonst Hinweise zur Tat geben?
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-0 bei der Polizei Schweinfurt zu melden.
