Unbekannte entwenden Kennzeichen und begehen einen Tankbetrug
BAD KISSINGEN UND HAMMELBURG IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Zwei bislang unbekannte Täter haben die Kennzeichen eines Pkw entwendet und anschließend einen Tankbetrug begangen. Am Mittwochabend gegen 20:10 Uhr wurde der Polizei Bad Kissingen ein Vorfall an einer Tankstelle in der Heiligenfelder Allee gemeldet.
Dort betankten die Unbekannten einen blauen Skoda Roomster und entfernten sich, ohne die Rechnung zu begleichen. Ermittlungen ergaben, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zuvor im Hammelburger Ortsteil Westheim entwendet worden waren. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Montag, 07:00 Uhr, und Mittwoch, 20:00 Uhr, auf einem Firmengelände in der Frankenstraße.
Die Polizei Hammelburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu folgenden Fragen:
Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Firmengelände in der Frankenstraße gesehen?
Wer kann Angaben zu den Tätern nach dem Vorfall an der ESSO-Tankstelle in der Heiligenfelder Allee machen?
Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?
Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09732/906-0 bei der Polizei Hammelburg zu melden.
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